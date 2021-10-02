Житель Литвы, борясь с тягой к алкоголю, проглотил более килограмма гвоздей и шурупов

Пекельце

National Cancer Institute / Unsplash

В Литве врачи извлекли из желудка мужчины более килограмма гвоздей, шурупов и других мелких металлических предметов.

Об этом пишет BBC.

По словам врачей, мужчина в течение месяца после отказа от алкоголя глотал металлические предметы. Его доставили на машине скорой помощи с сильными болями в животе в больницу Клайпедского медицинского университета. Длина некоторые из предметов, извлеченных во время операции, достигала 10 сантиметров.

Хирург Шарунас Дайлиденас назвал это «уникальным случаем». Операция длилась три часа. Позже больница опубликовала фотографию с хирургическим подносом, полным металлических предметов.