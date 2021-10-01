В Швейцарии предлагают бесплатный ужин в ресторане или поход в кино для тех, кто приведет знакомых на вакцинацию

Пекельце

Flickr / 波記338 Leung

Правительство Швейцарии будет предлагать бесплатный ужин в ресторане или поход в кино для тех, кто убедит знакомых вакцинироваться от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

В рамках этой инициативы будет выделено 150 млн франков (161 млн долларов). Каждому человеку, кто вакцинируется, предложат назвать того, кто убедил их сделать прививку. За это этому человеку отправят специальный жетон на 50 франков (54 доллара), за которые можно сходить в кино или ресторан.

Швейцария столкнулась с массовыми акциями протеста антивакцинаторов и распространение их настроений. Около 42% населения страны еще не полностью вакцинированы, что составляет довольно низкий показатель как для стран Европы. Правительство решило объявить следующую неделю «неделей вакцинации» и развернет 170 мобильных пунктов для прививок.