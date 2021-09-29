«У меня 15—16». — «Низкий уровень. У меня 1100». Кремль показал, как Путин и Эрдоган померились уровнем антител к коронавирусу

Пекельце

Пресс-служба президента Российской Федерации

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким колегой Реджепом Эрдоганом померился с ним уровнем антител.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.

«У меня реально эксперимент получился фактически на себе. 55 человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. У меня титры [антител] высокие, меня (слава Богу) пронесло», — сказал Путин.

В ответ Эрдоган спросил, сколько у того антител. «Я не помню, они же разные. 15−16 каких-то там единиц», — ответил Путин, на что Эрдоган ответил, что это низкий уровень.

«Нет, высокий. Это по-разному считают. Специалисты сказали, что высокий», — парировал российский президент. «У меня были больше 1100», — сообщил турецкий лидер.

Путин объяснил разницу «разными расчетами». Также он призвал Эрдогана повторно вакцинироваться и использовать для этого российскую вакцину «Спутник V».