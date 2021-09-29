Илон Маск пошутил над основателем Amazon Безосом после того, как стал богатейшим человеком мира

Пекельце

NVIDIA Corporation, National Museum of American History / Flickr

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил над основателем Amazon Джеффом Безосом после того, как отобрал у него первое место в рейтинге Forbes.

Он отправил Безосу гигантскую статую с номером два и серебряную медаль, пишет Forbes. Но тот пока не сообщал о получении посылки.

Сейчас состояние Маска составляет $200,3 миллиарда, а Безоса — $193,1 миллиарда. Маск стал третьим человеком в истории, чей капитал преодолел отметку $200 миллиардов.

Первым в августе прошлого года стал Безос, а спустя год этого добился президент LVMH Бернар Арно, который сейчас занимает третью строчку рейтинга Forbes ($176,9 миллиарда).

Впервые Илон Маск обошел Джеффа Безоса и стал богатейшим человеком мира в январе 2021 года. Основатель Amazon удерживал это звание с 2017 года.