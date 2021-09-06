«Ты чертов дурак». В Австралии утки научились имитировать человеческую речь

Пекельце

Facebook / Trevor the duck

В Австралии ученые из Лейденского университета изучили австралийских лопастных уток и выяснили, что они отлично умеют имитировать человеческую речь. Они поняли это, когда утка начала ругаться.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователям удалось записать, как утки имитируют звук хлопающей двери и говорят фразу «Ты чертов дурак». Вероятно они услышали это от одного из сотрудников заказника Тидбинбилла, где проводилось исследование.

Таким образом, лопастных уток можно поставить в один ряд с еще некоторыми видами птиц, способных к копированию звуков наряду со скворцами и попугаями.

«Структура вокализации у этого вида уток свидетельствует о довольно сложном и гибком контроле за механизмом создания звуков», — сообщили исследователи.