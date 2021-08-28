В США суд обязал родителей выплатить сыну $30 тысяч за выброшенную коллекцию порно

Пекельце

Charles Deluvio 🇵🇭🇨🇦 / Unsplash

Суд в Мичигане обязал родителей 43-летнего Дэвида Веркинга выплатить ему $30 441 компенсации за коллекцию порнографии, которую они выбросили.

Об этом сообщает Associated Press.

Веркинг подал иск в 2019 году, в котором указал, что родители нарушили его право на собственность. Суд с этим согласился и постановил, что мужчина может требовать компенсацию, которая не превышает стоимость уничтоженного имущества более чем в три раза.

Мичиганское издание Mlive писало, что Веркинг после развода в 2016 году несколько месяцев жил у родителей, но после ссоры с ними переехал в другой штат, оставив в доме свои вещи. Он рассчитывал, что родители вышлют ему вещи, но они почти все выбросили, в том числе порно и секс-игрушки. Отец Веркинга позднее заявлял, что оказал сыну «большую услугу», поскольку родители опасались за его психическое состояние.

Издание The Holland Sentinel писало, что коллекция порнографии Веркинга включала в себя 1 605 дисков и кассет, а также 50 секс-игрушек. Все это он оценил в $25,5 тысячи.

Теперь родителям мужчины нужно выплатить не только компенсацию за порно, но и $14,5 тысячи за адвоката сына.