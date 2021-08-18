Британка улетела на тихоокеанский остров на уикенд, однако застряла на 18 месяцев. Там она даже получила высшее образование

Пекельце

tongadiaries / Instagram

Туристка из Великобритании Зои Стивенс в марте 2020 года прилетела на острова Тонга в Тихом океане на уикенд, однако в мире началась пандемия и она там застряла на полтора года. За это время она обосновалась в доме на пляже и дистанционно получить степень магистра.

Ее историю рассказывает CNN.

Стивенс до путешествия жила в Китае два с половиной года. В начале 2020-го, стремясь избежать разговоров о коронавирусе, который был во всех новостях, она забронировала рейс в Тонга (это архипелаг, состоящий из более 170 островов южной части Тихого океана) — и застряла там на 18 месяцев.

Стивенс решила не тратить время зря и получила онлайн степень магистра в области международных коммуникаций. Девушка сейчас живет в пляжном доме, у нее нет четкого распорядка дня. Она встает утром, выгуливает собаку на пляже, а потом учится в интернете. С друзьями они ходят в один из трех баров или ресторанов. Остальное время девушка занимается греблей на байдарках и сноркелингом, а также ведет блоги в Instagram и YouTube. Зарабатывает она на жизнь дистанционной работой.

Кроме этого, она организовала первый в государстве марафон для сбора средств для Общества защиты животных Тонга. Стивенс признает, что она бы потратила свое время по-другому, если бы еще в марте 2020 года знала, на сколько она здесь задержится: изучила бы язык, получила работу или стала бы волонтером.

«Самым сложным в том, что я застряла здесь почти на полтора года, было признать, что я никуда не поеду в ближайшее время», — рассказала девушка. Она не планирует оставаться на Тонга и надеется, что ей удастся покинуть страну. Стивенс должна вернуться в Великобританию в конце августа, но после фальстартов опасается быть слишком настроенной на то, что все пойдет по плану.

В начале 2020 года Стивенс, как и многие другие, серьезно не воспринимала новости о новом вирусе. Но все изменилось, когда она поехала из Китая в Южную Корею. Тогда количество подтвержденных случаев заболевания в Китае стало стремительно расти, поэтому она решила продолжить путешествие, чтобы по возвращению не сидеть на карантине. На Тонга она прилетела из Фиджи. Тогда государство, как и многие другие, закрылось на локдаун. Стивенс даже намеренно пропустила эвакуационный рейс в Европу, ведь была уверена, что сможет вернуться обратно в Китай.

«Я провела около шести месяцев в этом странном подвешенном состоянии. Это, наверное, было самым сложным в этой ситуации», — рассказала Стивенс. За период пребывания на Тонга у нее от коронавируса умерла бабушка.

Населения Тонга составляет чуть более 100 тысяч человек. Данные ВОЗ свидетельствуют, что там не выявили ни одного случая коронавируса. Тонга объявила чрезвычайное положение в марте 2020 года, и с тех пор страна остается закрытой для иностранных граждан. В стране был трехнедельный карантин, из дома можно было выходить только раз в неделю, чтобы пойти за продуктами. Заведения не работали. Как и многие другие отдаленные острова, Тонга сильно пострадала от недостатка туристов из-за пандемии. А вообще там можно поплавать с горбатыми китами, которые начинают прибывать примерно в июле.