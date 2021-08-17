Талибы дорвались до аттракционов в захваченном Кабуле — теперь катаются на машинках и каруселях

Пекельце

В социальных сетях продолжают появляться видео из Афганистана, власть в котором 15 августа захватили боевики движения «Талибан». И пока люди пытаются выехать из страны, боевики катаются на аттракционах и развлекаются в спортивном зале якобы президентского дворца.

На одном видео боевики «Талибана» катаются на автодроме на машинках с оружием в руках, на других — на каруселях с лошадками.

Кроме этого, они развлекаются в тренажерном зале, который якобы расположен в президентском дворце.

Еще публикуют видео, на котором талибы прыгают на батуте, однако оно появилось на YouTube еще в январе 2020 года.

По словам журналиста BBC Малика Мудассира, который находится в Кабуле, через два дня паника в городе прекратилась: на улицах стало меньше людей и машин, многие магазины закрыты, но нет и насилия со стороны «Талибана». Боевики контролируют движение на дорогах, они обыскивают автомобили, особенно те, что раньше принадлежали полиции и армии. Если сейчас на этих машинах ездят боевики, их тоже останавливают на блокпостах, чтобы «убедиться, что это не мародеры и воры, замаскированные под талибов».

Вместе с тем в аэропорту столицы до сих пор хаос. Люди выбегают на взлетные полосы, чтобы их забрали из страны, однако этим они мешают самолетам садиться и вылетать. Из-за хаотичной обстановки, регулярных перестрелок на пропускном пункте и отсутствия защиты Германия смогла эвакуировать оттуда только семь человек. Накануне два военных самолета, направленных Чехией для эвакуации граждан страны из Афганистана, не смогли приземлиться в аэропорту Кабула из-за толп людей на взлетно-посадочной полосе. По той же причине кружившему над Кабулом немецкому военному самолету пришлось лететь на дозаправку в Узбекистан.