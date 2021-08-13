На аукционе за $1 миллион продают салфетку Месси. Ей он вытирал слезы, уходя из «Барселоны»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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PAU BARRENA / Contributor
Бумажную салфетку одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси выставили на аукционе. Ей он вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, уходя из «Барселоны», в которой играл 18 лет.
Лот за $1 миллион выставлен на платформе Mercado Libre.
Месси расплакался перед началом прощального выступления на стадионе «Камп Ноу», и тогда его жена Антонелла Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку. С ней в руках он произносил всю речь.
Анонимный продавец в описании лота указал, что на салфетке, помимо слез, присутствует еще и носовая слизь футболиста, «подходящая для будущего клонирования».
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси официально ушел из «Барселоны». Президент клуба Жоан Лапорта объяснил уход футболиста тем, что клуб по финансовым причинам не может позволить себе продлить с ним контракт.
- 8 августа Лапорта заявил, что Месси продолжит карьеру во французском клубе «Пари Сен-Жермен». Официально игроком французского «ПСЖ» Месси стал 10 августа.