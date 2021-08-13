На аукционе за $1 миллион продают салфетку Месси. Ей он вытирал слезы, уходя из «Барселоны»

Пекельце

PAU BARRENA / Contributor

Бумажную салфетку одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси выставили на аукционе. Ей он вытирал слезы на прощальной пресс-конференции, уходя из «Барселоны», в которой играл 18 лет.

Лот за $1 миллион выставлен на платформе Mercado Libre.

MercadoLibre, Inc

Месси расплакался перед началом прощального выступления на стадионе «Камп Ноу», и тогда его жена Антонелла Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку. С ней в руках он произносил всю речь.

Анонимный продавец в описании лота указал, что на салфетке, помимо слез, присутствует еще и носовая слизь футболиста, «подходящая для будущего клонирования».