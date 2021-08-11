Подделала документы: В Сиднее женщина без медицинской аккредитации 9 месяцев работала врачом

Пекельце

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В Австралии 27-летняя женщина почти девять месяцев работала в сиднейской больницы Bankstown-Lidcombe, не имея медицинского разрешения.

Об этом пишет ВВС.

В январе текущего года девушка начала работу в клинике и к ней не было никаких претензий, однако уже в конце июля больница сообщила, что не может найти ее в перечне практикующих врачей.

То есть «медик» не была зарегистрирована в Австралийском агентстве по регулированию практикующих врачей (AHPRA), которое аккредитует медицинский персонал в стране.

Полиция Нового Южного Уэльса начала расследование, а девушку отстранили от работы. Как оказалось, она провалила экзамены, поэтому решила подработать документы, чтобы устроиться на работу младшим врачом.

Сейчас ей не объявили о подозрении, однако определяют квалификацию дела — предварительно речь идет о мошенничестве.