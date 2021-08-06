С соревновательной площадки Олимпиады убрали статую сумоиста. Наездники жаловались, что она пугает лошадей

Пекельце

В олимпийском Токио убрали статую борца сумо, которая пугала лошадей на соревнованиях.

Об этом пишет Associated Press.

Животные нескольких участников на ранних этапах индивидуальной квалификации останавливались возле статуи борца сумо, которая располагалась рядом с десятым барьером на дистанции из 14 прыжков.

«Когда вы подходите, вы видите этого огромного парня, — сказал британский наездник Гарри Чарльз и добавил, —я заметил, что четыре или пять лошадей действительно испугались».

Статую и участок вишневых деревьев около нее в итоге заменили перед началом командных соревнований в пятницу. Организаторы заявляют, что дизайнер Сантьяго Варела планировал убрать статую борца сумо еще до жалоб наездников.