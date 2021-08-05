«Поддалась соблазну». В России женщина подала на McDonaldʼs в суд за то, что сама нарушила Великий пост

Пекельце

Chenyang Gao / Unsplash

Россиянка Ксения Овчинникова, называющая себя православной христианкой, подала в суд на сеть фаст-фуда McDonaldʼs. Она заявила, что реклама компании оскорбила ее религиозные чувства и вынудила нарушить пост.

Об этом пишет ТАСС.

Девушка подала иск в Замоскворецкий суд Москвы. Согласно заявлению, Овчинникову возмутила ситуация, имевшая место в апреле 2019 года в Омске. Тогда женщина увидела рекламу чизбургера и чикен макнагетса. Это было во время Великого поста. Овчинникова утверждает, что соблюдает его 16 лет подряд, и в тот момент имела право есть только растительную пищу. Однако девушка «поддалась на соблазн рекламы и стоимость блюда в 39 рублей (14 гривен) и купила себе еды».

«К этому моменту пост длился уже около месяца, увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться, посетила McDonaldʼs и купила чизбургер. В действиях McDonaldʼs я усматриваю нарушение закона о защите прав потребителей. Прошу суд разобраться, и, если нарушение имело место, обязать McDonaldʼs возместить мне моральный ущерб в сумме 1 тыс. рублей [368 гривен]», — отмечается в иске.

В суде агентству сообщили, что дату предварительного слушания по этому иску еще не назначили.