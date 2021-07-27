В Германии хотят осудить пенсионера за хранение в подвале танка «Пантера» времен Второй мировой войны

Пекельце

Юристы в Германии спорят, как поступить с пенсионером, который хранил в подвале танк времен Второй мировой войны, зенитное орудие и торпеду. Прокуроры и адвокаты сейчас обсуждают возможные наказания, включая условный приговор и штраф в €500 тысяч.

Об этом сообщает BBC.

Вещи времен Второй мировой войны нашли в 2015 году в доме в городе Хайкендорф с помощью армии. Сейчас подсудимый, которому 84 года, должен найти новые места для этих предметов. По словам его адвоката, в приобретении танка «Пантера» заинтересован музей США. Адвокат также сообщил, что ряд немецких коллекционеров обратился к подсудимому по поводу других вещей, в том числе автоматов и пистолетов.

На судебном заседании 26 июля юристы пытались определить, нарушила ли военная коллекция пенсионера закон Германии о контроле над военным оружием. Защита утверждает, что многие виды оружия больше не работают, а танк был куплен на металлолом. Они рассматривают возможность снижения штрафа до €50 тысяч. Между тем прокуратура предположила, что часть оружия и боеприпасов все еще можно использовать.

Узнала полиция об этом арсенале в подвале от берлинских коллег, которые ранее обыскивали дом в поисках украденного у нацистов имущества, которое передавали в музеи. В июле 2015 года понадобилось 20 солдат и почти 9 часов, чтобы достать танк «Пантера» без гусениц из жилого дома и поставить его на погрузчик для транспортировки.