На сайтах крупных американских СМИ заметили порно. Все из-за проданного домена закрытого видеохостинга

Пекельце

В новостных материалах таких изданий как Huffington Post, The Washington Post, New York Magazine, The Verge, Gizmodo и другие, обнаружили порноролики.

Об этом пишет Vice.

Порно на сайтах крупных американских СМИ заметили пользователи соцсети Twitter. Оказалось, что порносайт 5 Star Porn HD купил домен закрытого в 2017 году видеохостинга Vidme, который планировал конкурировать с YouTube. С 2014 по 2017 год на него заливали обычные видео и репортажи. Порно появилось там, где были встроены эмбеды с Vidme.

Vice News

Издания и порталы уже убрали часть порно со своих сайтов.

В 5 Star HD не ответили на запрос журналистов. Gizmodo пишет, что ситуация могла произойти не только из-за технической ошибкой. Возможно это был некий маркетинговый ход порносайта, чтобы привлечь больше аудитории.

