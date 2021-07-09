Британку уволили после того, как она по болезни отпросилась с работы, а сама поехала на футбол. Ее выдала телетрансляция

Пекельце

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37-летнюю жительницу Великобритании уволили после того, как она отпросилась с работы, ссылаясь на недомогание, а сама отправилась на матч сборной Англии против Дании в рамках полуфинала Евро-2020. Вычислить женщину удалось благодаря телетрансляции.

Об этом пишет Daily Mail.

Нина Фаруки работала в фирме по декору Composite Prime в Брэдфорде, Западный Йоркшир. Ее подруга выиграла на работе билеты на полуфинальный матч. Фаруки призналась, что знала о том, что ей вряд ли дадут отгул из-за нехватки персонала. Поэтому она решила позвонить на работу и сообщить о болезни, после чего села на поезд из Лидса в Лондон.

Как оказалось позже, лицо Фаруки и ее подруги попало в объективы телекамер, когда они праздновали первый гол британцев. Это празднование попало и в Instagram одной из известных британских телеведущих, о чем Фаруки не преминула похвастаться в своих соцсетях. Уже на следующее утро, возвращаясь в Лидс, девушка получила звонок от своего начальника, который сообщил ей об увольнении.

Чарльз Тейлор, директор Composite Prime, сказал, что у компании «не было выбора», кроме как уволить Фаруки. Он также сообщил, что даст сотрудникам компании выходной в понедельник, 12 июля, после финального матча Евро-2020 между Англией и Италией.