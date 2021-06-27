В Албании бизнесмены устроили стрельбу, потому что не смогли поделить территорию пляжа. Погибли четыре человека

Пекельце

Federico Giampieri / Unsplash

В ночь на 27 июня на приморском курорте Велипоя в Албании произошла перестрелка между семьями, владеющими двумя отелями, которые расположены по соседству. В результате инцидента погибли четыре человека, еще двоих госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщает Euronews.

Предварительно известно, что причиной ссоры между владельцами двух отелей могло стать разделение песчаной зоны для установки шезлонгов для туристов.

В результате перестрелки погибли известный местный бизнесмен Куйтим Ферракаку, два брата – Ховани Гокай и Эдмонд Гокай, и 20-летний Мизерим Зенели, который накануне начал работать в одном из отелей.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они изъяли найденное там огнестрельное оружие и камеры наблюдения, которые могли снять момент стрельбы. Все обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.