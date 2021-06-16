«Мы абсолютно разные люди». Пара из Харькова, которая несколько месяцев была скована цепью, разрывает отношения

Пекельце

Харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова, которые несколько месяцев были скованы цепью, чтобы установить рекорд, сообщили, что расстаются.

«Мы абсолютно разные люди. Поэтому не стоит мучить друг друга. Мы спокойно все обсудили и решили разойтись», — сказал Кудлай в комментарии Gazeta.ua.

По состоянию на 16 июня пара была скована цепью 123 дня.

Представитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сообщила, что цепь планируют снять 17 июня в присутствии эксперта «Книги рекордов Украины».

«Как надевали, так с экспертом и будут снимать. Так или иначе, у них есть рекорд по всем параметрам. Рекорд Украины. Они могут и на мировой претендовать, но об этом мы скажем позже», — написала Ветрова.