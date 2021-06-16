«Мы абсолютно разные люди». Пара из Харькова, которая несколько месяцев была скована цепью, разрывает отношения
- Автор:
- София Телишевская
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Харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова, которые несколько месяцев были скованы цепью, чтобы установить рекорд, сообщили, что расстаются.
«Мы абсолютно разные люди. Поэтому не стоит мучить друг друга. Мы спокойно все обсудили и решили разойтись», — сказал Кудлай в комментарии Gazeta.ua.
По состоянию на 16 июня пара была скована цепью 123 дня.
Представитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сообщила, что цепь планируют снять 17 июня в присутствии эксперта «Книги рекордов Украины».
«Как надевали, так с экспертом и будут снимать. Так или иначе, у них есть рекорд по всем параметрам. Рекорд Украины. Они могут и на мировой претендовать, но об этом мы скажем позже», — написала Ветрова.
- Пара из Харькова сковалась цепью 14 февраля. Планировалось, что так они проведут три месяца, чтобы установить мировой рекорд. Эта идея возникла после ссоры, когда девушка сказала, что соберет вещи и уедет, а партнер заявил, что привяжет ее.
- Уже на следующий день у пары распухли руки из-за плохого кровообращения, а у девушки остались ожоги от сварки. Через несколько дней отек сошел, и они продолжили эксперимент.
- В мае к паре на некоторое время присоединилась их тренер Наталья Ассатур.