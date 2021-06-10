Бывшая сотрудница украинского госинститута получила подозрение. Она воровала опасные вирусы и хранила их в домашнем холодильнике

Пекельце

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Бывшей сотруднице Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов объявили о подозрении. Она воровала вирусы и хранила их в домашнем холодильнике.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«По данным следствия, бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни — ньюкаслской болезни птицы», — говорится в сообщении.

Женщина нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов. Она умышленно уменьшала количество исходных образцов, получала больше новой популяции вируса и не возвращала их, а забирала с собой.

Вирусы она хранила в домашнем холодильнике и хотела потом продать. Ей объявили подозрение по ч. 2 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).