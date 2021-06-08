Экс-президента парижского университета судят за осквернение трупов. Вверенные ему для исследований тела сгнили

Пекельце

Экс-президенту французского Университета Париж-Декарт биологу Фредерику Дарделю предъявили обвинение в осквернении тел умерших, которые хранились в Центре пожертвований тел. В него свозили людские тела, которые должны были послужить науке, но расследование журналистов в 2019 году показало совсем другую картину.

Об этом пишет ВВС.

Центр пожертвований тел, основанный в 1953 году, был закрыт в 2019 году. Тогда журналисты узнали, что центр стал своеобразной «братской могилой в самом сердце Парижа».

Журнал LʼExpress писал, что тела хранились «обнаженными, разлагающимися на каталках с широко открытыми глазами». Некоторые гниющие тела даже обгрызли мыши, а персонал центра периодически сжигал трупы, так и не задействовав их в исследованиях.

Кроме этого, LʼExpress сообщал, что в некоторых случаях тела продавались частным компаниям для несоответствующих целей, таких как краш-тесты автомобилей.

После ряда публикаций началось правительственное расследование. Результаты июньской проверки 2020 года показали, что в центре были «серьезные этические нарушения».

Адвокат Дарделя Мари-Аликс Кану-Бернар заявила, что ее клиент неоднократно обращался за государственным финансированием для ремонта центра, но его просьбы якобы остались без внимания.

Кроме Дарделя, обвинения предъявлены еще двум лаборантам. Парижский университет, созданный в 2020 году в результате слияния Париж-Декарта и Парижского университета Дидро, уже принес извинения семьям доноров тел. По данным СМИ, иск против университета подали более 170 истцов.