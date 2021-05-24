В Чехии на поле появилось гигантское изображение Пакмана. Полиция ищет виновных
- Автор:
- Костя Андрейковец
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policie.cz
В Чехии на рапсовом поле недалеко от города Роуднице-над-Лабем неизвестные создали гигантское изображение главного героя видеоигры Pac-Man (Пакман).
Как сообщает полиция, своими действия неизвестные повредили 7 гектаров насаждений. Теперь их разыскивают.
Ущерб от Пакмана оценили в 350 тысяч крон — это около $17 тысяч, или почти 462 тысячи гривен. Полиция опрашивает возможных свидетелей и просит у местных жителей помощи.
- Pac-Man — это японская франшиза видеоигр 1980-х годов. Игрок управляет круглым желтым героем, который должен «съесть» все точки в лабиринте, не попавшись привидениям, которые пытаются его догнать.