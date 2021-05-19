Uber составил рейтинг забытых вещей украинцами в такси и назвал самые удивительные находки
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Eric Nopanen / Unsplash
Киев входит в тройку городов, жители которых чаще всего забывают вещи в такси.
Об этом свидетельствуют данные пятого ежегодного «Рейтинга забывчивости» компании Uber, составленного на основе обращений в службу поддержки за забытыми вещами.
Первое место в рейтинге самых «забывчивых» городов занял Каир, на втором — Лондон, а замыкает тройку — столица Украины.
Также часто забывают вещи пользователи такси в Йоханнесбурге и Претории, Варшаве, Кейптауне, Бухаресте, Лиссабоне, Вене. На десятом месте самых «забывчивых» городов — Дубай.
Чаще всего украинцы забывают в такси кошельки, на втором месте — телефоны и фотоаппараты, третье место — за рюкзаками, сумками, папками, коробками и багажом. Четвертое место занимают ключи, пятое — наушники. Также водители такси часто находят очки и одежду.
К тому же в Uber назвали самые необычные предметы, которые украинские пользователи оставили после поездки:
- самокат;
- меховая накидка;
- скейт.
По данным Uber, чаще всего вещи в такси забывают в пятницу и субботу, а самое забывчивое время — 16:00, 09:00 и 10:00.
Отмечается, что в Украине по понедельникам, вторникам и субботам часто забывают в такси телефоны и фотоаппараты, по средам — рюкзаки, сумки и багаж, по четвергам и пятницам — наушники, а в воскресенье пассажиры теряют в машинах ключи.
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