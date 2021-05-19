Uber составил рейтинг забытых вещей украинцами в такси и назвал самые удивительные находки

Пекельце

Eric Nopanen / Unsplash

Киев входит в тройку городов, жители которых чаще всего забывают вещи в такси.

Об этом свидетельствуют данные пятого ежегодного «Рейтинга забывчивости» компании Uber, составленного на основе обращений в службу поддержки за забытыми вещами.

Первое место в рейтинге самых «забывчивых» городов занял Каир, на втором — Лондон, а замыкает тройку — столица Украины.

Также часто забывают вещи пользователи такси в Йоханнесбурге и Претории, Варшаве, Кейптауне, Бухаресте, Лиссабоне, Вене. На десятом месте самых «забывчивых» городов — Дубай.

Чаще всего украинцы забывают в такси кошельки, на втором месте — телефоны и фотоаппараты, третье место — за рюкзаками, сумками, папками, коробками и багажом. Четвертое место занимают ключи, пятое — наушники. Также водители такси часто находят очки и одежду.

К тому же в Uber назвали самые необычные предметы, которые украинские пользователи оставили после поездки:

самокат;

меховая накидка;

скейт.

По данным Uber, чаще всего вещи в такси забывают в пятницу и субботу, а самое забывчивое время — 16:00, 09:00 и 10:00.

Отмечается, что в Украине по понедельникам, вторникам и субботам часто забывают в такси телефоны и фотоаппараты, по средам — рюкзаки, сумки и багаж, по четвергам и пятницам — наушники, а в воскресенье пассажиры теряют в машинах ключи.