Папа Римський прийняв відставку єпископа з Польщі. Його священник влаштував оргію

Пекельце

Getty Images / «Бабель»

Папа Римський Франциск прийняв відставку польського єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака — після повідомлень про гей-оргію священника його єпархії за участю секс-працівника.

Про відставку повідомив сам єпископ, а деталі розповідає Rzeczpospolita.

У своїй заяві Кашак повідомив, що в листі від 29 вересня він просив Папу дозволити йому піти у відставку. Він подякував священникам і черницям своєї єпархії та попросив «усіх пробачити мої людську обмеженність». Кашака призначили єпископом у 2009 році. Ватикан не назвав причини, через яку 59-річний Гжегож Кашак йде з посади голови Сосновецької єпархії. Однак його єпархія опинилася в центрі уваги після того, як один з її священників у ніч проти 31 серпня влаштував оргію у своїй квартирі в місті Домброва-Гурнича за участю секс-працівника.

Польські медіа повідомили, що один з учасників секс-вечірки знепритомнів після передозування таблетками від еректильної дисфункції. Прокурор заявив, що священника підозрюють у «ненаданні допомоги людині, життя якої перебуває в небезпеці» — він нібито намагався не пустити до квартири медиків. Зробив він це тільки після того, як у справу втрутилась поліція.

В оргії брав участь священник Томаш З. Зовнішня комісія з розслідування дійшла висновку, що він «дуже серйозно порушив моральні норми». 21 вересня Кашак усунув священника від усіх функцій та ініціював внутрішній канонічний суд, результатом якого може стати позбавлення сану.