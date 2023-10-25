Папа Римський прийняв відставку єпископа з Польщі. Його священник влаштував оргію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Папа Римський Франциск прийняв відставку польського єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака — після повідомлень про гей-оргію священника його єпархії за участю секс-працівника.
Про відставку повідомив сам єпископ, а деталі розповідає Rzeczpospolita.
У своїй заяві Кашак повідомив, що в листі від 29 вересня він просив Папу дозволити йому піти у відставку. Він подякував священникам і черницям своєї єпархії та попросив «усіх пробачити мої людську обмеженність». Кашака призначили єпископом у 2009 році. Ватикан не назвав причини, через яку 59-річний Гжегож Кашак йде з посади голови Сосновецької єпархії. Однак його єпархія опинилася в центрі уваги після того, як один з її священників у ніч проти 31 серпня влаштував оргію у своїй квартирі в місті Домброва-Гурнича за участю секс-працівника.
Польські медіа повідомили, що один з учасників секс-вечірки знепритомнів після передозування таблетками від еректильної дисфункції. Прокурор заявив, що священника підозрюють у «ненаданні допомоги людині, життя якої перебуває в небезпеці» — він нібито намагався не пустити до квартири медиків. Зробив він це тільки після того, як у справу втрутилась поліція.
В оргії брав участь священник Томаш З. Зовнішня комісія з розслідування дійшла висновку, що він «дуже серйозно порушив моральні норми». 21 вересня Кашак усунув священника від усіх функцій та ініціював внутрішній канонічний суд, результатом якого може стати позбавлення сану.
- У 2010 році тодішній виконувач обовʼязків ректора Сосновецької семінарії нібито потрапив у бійку в гей-клубі, але йому дозволили залишатися на своїй посаді понад рік навіть після того, як про справу повідомили медіа. Зрештою у справу втрутився Святий Престол та повністю розпустив семінарію.
- У березні 2023 року знайшли труп 26-річного диякона зі смертельними травмами. Місцева прокуратура заявила, що його вбив 40-річний священник, який потім наклав на себе руки.
- У 2022 році в Німеччині 125 представників католицької церкви зробили колективний камінг-аут. Серед них священники, пастори й керівники громад, викладачі та викладачки релігійних шкіл, працівники та працівниці церковної адміністрації. Вони вимагали від католицької церкви припинити використовувати сексуальну орієнтацію і гендерну ідентифікацію як привід для звільнення, а також виключити з церковного вчення дискредитацію за статтю і сексуальною орієнтацією.