Музей у Парижі виправив воскову фігуру Двейна «Скелі» Джонсона — той поскаржився на колір її шкіри
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Паризький музей воскових фігур Гревен «відремонтував» воскову фігуру актора і спортсмена Двейна «Скелі» Джонсона після того, як той поскаржився на колір її шкіри.
Про це повідомляє BBC.
Музей 16 жовтня представив фігуру борця у натуральний розмір, але отримав хвилю критики у відповідь. Один із найбільших скандалів стосувався відтінку шкіри: фанати звинуватили музей у тому, що він «відбілює» зірку.
Після того як «Скеля» приєднався до скарг, керівники музею пообіцяли «переробити» її. Актор закликав їх оновити модель «деякими важливими деталями, починаючи з кольору шкіри».
Музей Гревен визнав, що коментарі Джонсона були правильними, і заявив, що співробітники працювали всю ніч, щоб виправити відтінок шкіри воскової фігури. Директор музею Ів Деломмо спочатку пояснив відтінок шкіри моделі «проблемою з освітленням» і заявив, що її буде вирішено. Актор відвідає музей пізніше, щоб подивитися, «чи є якісь інші зміни, які необхідно внести».
Двейн Джонсон народився в Каліфорнії в сімʼї темношкірого батька з Нової Шотландії та матері з Самоа.