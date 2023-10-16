Депутатів Європарламенту помилково привезли до Діснейленду замість резиденції у Страсбурзі

Пекельце

Потяг, що віз депутатів і посадовців Європарламенту до резиденції у Страсбурзі, випадково звернув до Діснейленду на станцію Марн-ла-Валле-Шессі.

Politico пише, що Європарламент щомісяця замовляє поїздки своїм депутатам для переміщень між резиденціями в Брюсселі та Страсбурзі.

Помічник одного з євродепутатів додав, що «майже всі сміялися над курйозністю ситуації, що склалася».

«Ми не змогли вийти, на жаль», — сказав один із посадовців, який додав, що під час короткої зупинки він міг бачити вершину американських гірок Space Mountain.

Машиністу довелося перейти в інший кінець поїзда та скреувати його в інший напрямок, аби доставити депутатів у резиденцію.