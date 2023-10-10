Playboy розірвав співпрацю з експорноакторкою Мією Халіфою через її підтримку ХАМАС

Пекельце

Чоловічий журнал Playboy припиняє співпрацю з американською інфлюенсеркою ліванського походження та колишньою порнозіркою Мією Халіфою, бо вона підтримувала напад ХАМАС на Ізраїль у соцмережах.

Про це передає The Times of Israel.

У X (Twitter) Мія Халіфа кілька разів писала про війну в Ізраїлі, жартуючи про «сіоністський режим апартеїду, який повалено партизанами в підроблених сорочках Gucci». Також вона просила «борців за свободу в Палестині» знімати відео горизонтально, щоб потім це потрапило в «історичні книги».

Журнал розіслав електронні листи своїм передплатникам і сказав, що видалив канал Мії з платформи Playboy. Тепер на сторінці Халіфи відображаються слова «Не знайдено».

«Мія зробила огидні та осудливі коментарі, вихваляючи атаки ХАМАС на Ізраїль і вбивство невинних чоловіків, жінок і дітей. У Playboy ми заохочуємо свободу вираження поглядів і конструктивні політичні дебати, але ми дотримуємося політики нульової терпимості до мови ненависті. Ми очікуємо, що Мія зрозуміє, що її слова та дії мають наслідки», — ідеться в листі Playboy.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 9 жовтня ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази.