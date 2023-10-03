Міністр закордонних справ Швеції не приїхав до України на засідання Ради ЄС, бо забув паспорт
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Tobias Billstrom / Twitter
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем не зміг приїхати в Україну і бути присутнім на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ, бо забув свій паспорт.
Про це повідомляє австрійська газета Die Presse із посиланням на джерела у дипломатичних колах.
Через це Більстрема не пропустили на польсько-українському кордоні.
Не всі 27 міністрів закордонних справ ЄС приїхали на неформальну Раду ЄС у Києві. Угорський колега Петер Сіярто від початку відмовився від участі, очільники МЗС Латвії та Польщі Крішʼяніс Каріньш й Збігнєв Рау не приїхали через коронавірус.
- 2 жовтня міністри закордонних справ Євросоюзу вперше зібрались поза ЄС — у Києві. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував новий багаторічний пакет для Європейського фонду миру на €5 мільярдів щороку. Також голова дипломатії ЄС заявив, що дипломати працюють над посиленням співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю.