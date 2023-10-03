Міністр закордонних справ Швеції не приїхав до України на засідання Ради ЄС, бо забув паспорт

Пекельце

Tobias Billstrom / Twitter

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем не зміг приїхати в Україну і бути присутнім на засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ, бо забув свій паспорт.

Про це повідомляє австрійська газета Die Presse із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Через це Більстрема не пропустили на польсько-українському кордоні.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем. Tobias Billstrom / Twitter

Не всі 27 міністрів закордонних справ ЄС приїхали на неформальну Раду ЄС у Києві. Угорський колега Петер Сіярто від початку відмовився від участі, очільники МЗС Латвії та Польщі Крішʼяніс Каріньш й Збігнєв Рау не приїхали через коронавірус.