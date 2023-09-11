У Португалії вулицями лилося 2 мільйони літрів червоного вина — на заводі вибухнули резервуари

Пекельце

У Португалії, в муніципалітеті Анадія вибухнули два резервуари з вином на місцевому заводі Levira — понад 2,2 мільйони літрів червоного вина «повінню» вилились на вулиці.

Про це повідомляє місцеве видання Diário de Aveiro.

Розлив був настільки масштабним, що місцева влада оголосила екологічну тривогу. Пожежна служба Анадії перекрила потік і відвела його від річки Сертіма, щоб уникнути її забруднення. Після чого вино безпечно витекло в поле.

Після цього завод Levira вибачився і сказав, що викопав і вивіз просочену вином землю.

«Ми беремо на себе повну відповідальність за витрати, повʼязані з очищенням та усуненням пошкоджень. Наші бригади владнають цю ситуацію якнайшвидше», — заявило підприємство.