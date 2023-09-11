В Ілона Маска та співачки Граймс народилася третя дитина. Вони назвали сина Техно Механікус

Пекельце

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Ілон Маск і канадська співачка Граймс таємно народили третю дитину. Про це йдеться в автобіографії мільярдера, уривок цитує газета The New York Times.

Так, у 52-річного Маска та 35-річної Граймс народився син на імʼя Техно Механікус, також відомий як Тау (Tau). Коли саме дитина народилася — поки невідомо.

4 травня 2020 року в Маска та Граймс народився син X AE A-XII Маск на прізвисько Х. Потім у грудні 2021 року в них народилася дочка на імʼя Екса Дарк Сідеель на прізвисько Y — через три місяці після того, як вони публічно розлучилися по трьох роках спільного життя.

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