У США поліцейські зупинили легковик із биком у салоні

Пекельце

News Channel Nebraska via AP

В американському штаті Небраска поліція зупинила автівку, у салоні якої їхав бик.

Про це пише Associated Press.

У поліцію міста Норфолк надійшло повідомлення про те, що головною дорогою рухається тюнінгований автомобіль із пасажиром-твариною.

Правоохоронці відстежили модифікований седан Ford Crown Victoria, з якого зняли половину лобового скла та даху. Замість двері з боку пасажира була закріплена металева огорожа, щоб привʼязувати тварину.

Виявилося, що власник бика Лі Меєр уже неодноразово їздив разом зі своїм улюбленцем — биком Хоуді Дуді. Минулого місяця їхня автівка перемогла на Великому родео-параді в Небрасці.

News Channel Nebraska via AP

Капітан поліції Норфолку Чад Рейман заявив, що Меєр справді порушив правила дорожнього руху, але його відпустили за умови, що він розвернеться і відвезе бика додому.

«Скільки грошей він витратив на весь цей проклятий проєкт з автомобілем і биком — я могла б мати абсолютно нову кухню», — прокоментувала ситуацію дружина Меєра Ронда.