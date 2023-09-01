У США поліцейські зупинили легковик із биком у салоні
- Автор:
- Анна Холоднова
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News Channel Nebraska via AP
В американському штаті Небраска поліція зупинила автівку, у салоні якої їхав бик.
Про це пише Associated Press.
У поліцію міста Норфолк надійшло повідомлення про те, що головною дорогою рухається тюнінгований автомобіль із пасажиром-твариною.
Правоохоронці відстежили модифікований седан Ford Crown Victoria, з якого зняли половину лобового скла та даху. Замість двері з боку пасажира була закріплена металева огорожа, щоб привʼязувати тварину.
Виявилося, що власник бика Лі Меєр уже неодноразово їздив разом зі своїм улюбленцем — биком Хоуді Дуді. Минулого місяця їхня автівка перемогла на Великому родео-параді в Небрасці.
Капітан поліції Норфолку Чад Рейман заявив, що Меєр справді порушив правила дорожнього руху, але його відпустили за умови, що він розвернеться і відвезе бика додому.
«Скільки грошей він витратив на весь цей проклятий проєкт з автомобілем і биком — я могла б мати абсолютно нову кухню», — прокоментувала ситуацію дружина Меєра Ронда.