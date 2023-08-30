У Чикаго телевізійників пограбували під час зйомки сюжету про пограбування

Пекельце

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В американському Чикаго на журналістів, які знімали сюжет про пограбування, напали грабіжники.

Про це пише Associated Press.

Репортер та оператор телеканалу Univision Chicago близько пʼятої ранку знімали сюжет у районі Вест-Таун у Чикаго. Журналістів атакували троє озброєних чоловіків у лижних масках, забрали камеру й особисті речі.

Представник телеканалу розповів, що сюжет про пограбування в районі Вест-Таун планували показати в ранкових новинах. Однак в ефір він не потрапив — усі кадри залишилися на вкраденій камері.