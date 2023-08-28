Шукачі лох-неського чудовиська заявили, що чули звуки в озері, але не записали їх
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Близько 200 ентузіастів з усього світу, що вірять в існування чудовиська озера Лох-Нес, 26—27 серпня провели масштабні пошуки таємничої істоти. Вони заявили, що чули звуки в озері, але не змогли їх записати.
Про це пише BBC.
Спостерігачі, що плавали на човні з акустичним обладнанням, нібито почули чотири невстановлені звуки, але потім зрозуміли, що не увімкнули запис.
«Ми всі були трохи схвильовані, побігли перевірити, чи ввімкнено і підключено диктофон», — розповів Алан МакКенна, який був на човні.
За його словами, у пошуках чудовиська брали участь люди з Іспанії, Франції, Німеччини і Фінляндії. За процесом спостерігали новинарі з Японії, Австралії та США.
Керівник «Центру Лох-Нес» Пол Ніксон все ще впевнений, що їхній захід був чимось більшим за просто туристичну атракцію.
«Я вірю, що в глибинах озера Лох-Нес ховається щось велике», — каже він.
- Найдавніші згадки про чудовисько в околицях озера Лох-Нес датуються середньовіччям. Тоді ірландський чернець святий Колумба нібито зустрів «водного звіра» у річці Нес, що витікає з озера.
- У 1933 році менеджерка готелю Олді Маккей начебто бачила в озері «китоподібну істоту», а згодом того ж року Джордж Спайсер розповів, що бачив «найдивовижнішу форму тварини», що перебігла дорогу перед його машиною і зникла в озері. Пізніше Маккей зізналася, що знала легенду про «лох-неське чудовисько» задовго до того, як «побачила» його.
- У 1960-х роках створили Бюро розслідувань озера Лох-Нес, яке в 1972 році провело наймасштабніші на сьогоднішній день пошуки чудовиська.
- У 2018 році міжнародна група науковців провела дослідження ДНК з озера і виключила наявність будь-яких великих тварин, які можна було б сприйняти за монстра.