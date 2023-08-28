Шукачі лох-неського чудовиська заявили, що чули звуки в озері, але не записали їх

Пекельце

Reuters

Близько 200 ентузіастів з усього світу, що вірять в існування чудовиська озера Лох-Нес, 26—27 серпня провели масштабні пошуки таємничої істоти. Вони заявили, що чули звуки в озері, але не змогли їх записати.

Про це пише BBC.

Спостерігачі, що плавали на човні з акустичним обладнанням, нібито почули чотири невстановлені звуки, але потім зрозуміли, що не увімкнули запис.

«Ми всі були трохи схвильовані, побігли перевірити, чи ввімкнено і підключено диктофон», — розповів Алан МакКенна, який був на човні.

За його словами, у пошуках чудовиська брали участь люди з Іспанії, Франції, Німеччини і Фінляндії. За процесом спостерігали новинарі з Японії, Австралії та США.

Керівник «Центру Лох-Нес» Пол Ніксон все ще впевнений, що їхній захід був чимось більшим за просто туристичну атракцію.

«Я вірю, що в глибинах озера Лох-Нес ховається щось велике», — каже він.