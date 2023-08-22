У США місто залишилось без світла — птах впустив рибу на лінію електропередачі

Пекельце

В американському штаті Нью-Джерсі, неподалік міста Сейревілль птах впустив рибу на лінію електропередачі, через що в сусідньому населеному пункті тимчасово відключилася електрика.

Про це повідомляє The Washington Post.

Риба впала на транспондер, унаслідок чого котушки в ньому змістилися. Через це майже 2 тисячі людей залишилися без електроенергії. «Тварини іноді можуть спричинити відключення електроенергії, але риба не входить до списку частих порушників», — зазначили комунальники.

Рибу впустив птах скопа. Електрична компанія заявила, що регулярно перевіряє своє обладнання на предмет гніздування скіп і за потреби переміщує їхні гнізда.

Поліція Сейревілля опублікувала у Facebook малюнок скопи разом із фотографією риби та написом: «Поліцейський кордон не перетинати».