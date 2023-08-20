В Іраку хакер увімкнув на електронному рекламному щиті порно. У столиці вимкнули всі табло

Пекельце

У столиці Іраку Багдаді хакер увімкнув на електронному рекламному щиті порнографічний фільм. Влада після цього наказала вимкнути усі табло в столиці.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався з табло на великій транспортній розвʼязці Багдаду. Поліція вже затримала підозрюваного — технічного фахівця. Він нібито мав фінансові проблеми з компанією, яка виробляє рекламні екрани, і хотів помститися.

Порно було на екрані протягом декількох хвилин, потім служба безпеки перерізала кабель живлення. Ці «аморальні сцени» спонукали владу «вимкнути всі рекламні екрани в Багдаді» на час перегляду безпекових заходів.