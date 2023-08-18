На Майорці активісти почепили фейкові таблички англійською, щоб відвадити туристів від пляжів

Пекельце

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На іспанському острові Майорка активісти розмістили на пляжах знаки, які попереджають англійською мовою, що нібито «пляж закритий». Водночас каталонською там уточнено — «небезпеки немає, пляж відкритий».

Про це пише Sky News.

Також активісти встановили знаки, де написали, що до пляжу ще три години пішки, хоча насправді пляж був за кілька метрів. Ще на Майорці помітили знак із написом: «Пляж відкритий. Не для медуз чи іноземців».

За таблицями стоїть антикапіталістична група Manacor Caterva. Вона критикує «переповненість» пляжів і «масовий туризм».