Китайський зоопарк офіційно запевнив відвідувачів у справжності своїх тварин. Усе через малайського ведмедя

Пекельце

BBC News

У китайському місті Ханчжоу зоопарку довелося пояснювати відвідувачам, що його малайські ведмеді — це справжні тварини, а не люди в костюмах.

Про це пише російська служба BBC.

Усе через відео, що поширилося інтернетом. Ось кадр із нього:

BBC News

Користувачі соцмереж припустили, що це людина. Їх насторожила надто пряма поза ведмедя і складки ззаду. Представники зоопарку у відповідь заявили, що люди просто мало знають про цей вид.

Співробітники зоопарку опублікували заяву від імені самого ведмедя зі словами: «Деякі люди думають, що я виглядаю як людина... Здається, ви не дуже добре знаєте мене».

Представники зоопарку нагадали, що малайські ведмеді, також відомі як сонячні ведмеді або біруанги, — завбільшки з великого собаку. Довжина їхніх тіл становить до півтора метра.