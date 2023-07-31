У німецькому університеті ввели курс зі зйомки порно. Назвали його «Порно — це політика»

Пекельце

У Німеччині в університеті Баугауз створили курс зі зйомки порно під назвою «Порно — це політика». Курс пройшли 20 студентів, а викладала його порнохудожниця Енн Антидот.

Про це пише Bild.

В описі до курсу йшлося, що під час нього «можливо, буде багато оголеного тіла та відвертих сексуальних сцен». Метою було проаналізувати «гендерну ієрархію в порноіндустрії» та «визначення порнографії з погляду фемінізму».

З квітня до червня студенти знімали порно в навчальних залах факультету мистецтв і дизайну. Вони поділилися на групи акторів, продюсерів і сценаристів. Студенти самі організували «семінари» і зняли пʼять художніх експериментальних фільмів, зазначивши, що лише в деяких сценах видно статеві органи.