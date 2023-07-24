Лідер норвезької партії пішов у відставку через крадіжку сонцезахисних окулярів

Пекельце

Лідер норвезької лівої партії Rødt Бьорнар Мокснес оголосив про відставку після скандалу з крадіжкою сонцезахисних окулярів в аеропорту Осло. Інцидент стався 16 червня, але відомо про нього стало тільки нещодавно, пише видання Berlingske.

Спершу політик перепросив у Facebook за «незручну ситуацію», мовляв «випадково взяв із собою окуляри Hugo Boss» з магазину в аеропорту Гардермуен під час приватної поїздки і «не встиг їх повернути».

Лідер партії Rødt погодився відшкодувати 3 000 норвезьких крон і згодом кілька разів змінював пояснення щодо події.

У підсумку він заявив, що «скоїв величезну помилку» і оголосив про відставку з посади голови політсили. Мокснес вказав, що не хоче, щоб його помилки впливали на найближчих людей, а також на партію, яку він очолював з 2012 року.

Депутат і надалі братиме участь у політичній діяльності як член Rødt і представник парламенту.