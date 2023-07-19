Пекельце

На Закарпатті чоловік намагався швидко пробігти через український прикордонний пункт до Словаччини

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Держприкордонслужба

У пункті пропуску «Малі Селменці» 18 липня прикордонники затримали 19-річного хлопця, який намагався поза контролем швидко пробігти до Словаччини.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Чоловік зайшов на територію пункту пропуску і раптово почав бігти в бік Словаччини. Він не зупинився в зоні митного контролю і намагався оминути прикордонний контроль, коли його затримав наряд.

Затриманий виявився громадянином України та назвався жителем міста Кропивницький. Його затримали до трьох діб. «Спринтеру» інкримінують три правопорушення:

У двох останніх справах розбиратиметься суд.