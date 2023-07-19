На Закарпатті чоловік намагався швидко пробігти через український прикордонний пункт до Словаччини

Пекельце

Держприкордонслужба

У пункті пропуску «Малі Селменці» 18 липня прикордонники затримали 19-річного хлопця, який намагався поза контролем швидко пробігти до Словаччини.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Чоловік зайшов на територію пункту пропуску і раптово почав бігти в бік Словаччини. Він не зупинився в зоні митного контролю і намагався оминути прикордонний контроль, коли його затримав наряд.

Затриманий виявився громадянином України та назвався жителем міста Кропивницький. Його затримали до трьох діб. «Спринтеру» інкримінують три правопорушення:

порушення режиму в пунктах пропуску через державний кордон (ст.202 КУпАП);

спробу незаконного перетину державного кордону України (ст.204-1 КУпАП);

злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України (ст.185-10 КУпАП).

У двох останніх справах розбиратиметься суд.