Віденський університет: самці павутинного кліща навчилися «роздягати» своїх партнерок, аби швидше спаруватися

Пекельце

Самці павутинних кліщів навчилися здирати шкірку зі щойно дозрілих самок, аби першими з ними спаруватися.

Про це йдеться в дослідженні Віденського університету.

Павутинні кліщі — це крихітні павукоподібні, далекі родичі павуків, за розміром менші від кінчика стандартної кулькової ручки. Вони живуть великими групами і харчуються рослинами. У дослідженні йдеться, що спільне проживання в колоніях може створити запеклу конкуренцію в пошуку партнера, особливо тому, що самки павутинних кліщів використовують сперму лише першого самця, з яким вони спаровуються. Вони навіть зберігають цю сперму в спеціальному внутрішньому мішечку, щоб запліднювати свої яйцеклітини протягом життя.

Оскільки самець павутинного кліща має першим спаритися із самкою, щоб передати свої гени, самці розробили стратегії, щоб підвищити свої шанси. Самці пильнують майже зрілих самок — тож як тільки самки будуть готові до парування, самці будуть готові. Щойно самка скидає стару шкірку і стає дорослою, до неї прямують самці.

Доктор Пітер Шаусбергер, головний дослідник екології поведінки членистоногих і доцент Віденського університету, вивчає шлюбну поведінку павутинних кліщів. Він та його колеги переглядали відеозапис, коли помітили, що відбувається щось дивне.

«Ми помітили, що самець, що пильнує самку, стає дуже активним і починає тягнути й здирати з неї шкірку. Потім самці здирають шкірку ззаду, щоб отримати доступ до статевого отвору. Іноді вони злягаються, коли передня частина самки ще прикрита», — пояснив доктор Пітер Шаусбергер.

За його словами, цей процес може здатися жахливим, але він не завдає шкоди самкам — шкірка, яку здирають самці, мертва і злущиться сама по собі, без їхньої допомоги.

Команда науковців виявила, що коли самці допомагали самкам зняти стару шкірку, процес линьки відбувався швидше, і шанси самців стати першими для спаровування були максимальними.

Це дослідження показує складний вид поведінки, який розвинувся навіть у таких крихітних тварин, як павутинний кліщ.