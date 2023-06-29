Заступника мера Гельсінкі затримали за малювання графіті у залізничному тунелі

Пекельце

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Заступника мера Гельсінкі Пааво Архінмякі спіймали за малюванням графіті в залізничному тунелі біля станції Пасіла. Його затримали і викликали поліцію.

Про це пише The Mayor.

Архінмякі разом із другом пішов малювати в залізничний тунель, що веде до гавані Вуосаарі. Тоді потяги там не курсували. Однак охоронці, що перебували неподалік, спіймали художників «на гарячому», затримали їх і викликали поліцію.

Згодом заступник мера написав у Facebook, що район Пасіла був «колискою графіті Фінляндії» і місцем, де він займався вуличним мистецтвом в юності. Тому він не хотів малювати у легальних місцях для графіті, які є в місті з 2008 року.

«З нашого боку було нерозумно думати, що ніхто не помітить, що ми малювали в такому місці. Ми просто подумали, що в залізничному тунелі панує чудовий дух Пасіли, і це явно нікого не турбує», — написав Архінмякі і вибачився за свій вчинок.

Дії посадовця кваліфікували як заподіяння шкоди, але яку відповідальність він понесе, наразі невідомо.