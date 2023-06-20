У США ресторан найняв фальшивого «священника», щоб змусити співробітників зізнатися у «гріхах»

Пекельце

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Ресторан в американському штаті Каліфорнія найняв фейкового «священника», щоб змусити співробітників зізнаватися у «гріхах».

Про це пише CNN.

Власник закладу Taqueria Garibaldi у Північній Каліфорнії найняв фальшивого священника, щоб «сповідати» співробітників у робочий час. Таким чином керівництво ресторану хотіло дізнатися, чи запізнювалися працівники на роботу, чи крали гроші в ресторані і чи мали «погані наміри» щодо свого роботодавця.

Католицька єпархія Сакраменто підтвердила, що не знайшла «доказів звʼязку» між фальшивим священником і їхньою єпархією.

«Хоча ми не знаємо, ким була ця особа, але ми твердо переконані, що він не був священником єпархії Сакраменто», — сказав речник єпархії.

Ресторан зобовʼязали виплатити $140 тисяч заборгованої зарплати та відшкодувати збитки 35 співробітникам. Ресторан також повинен буде заплатити $5 000 штрафу.

Слідчі також виявили, що роботодавець відмовляв працівникам в оплаті понаднормової роботи, менеджерам виплачували бонуси з фонду чайових, а деякі працівники зіткнулися з «несприятливими імміграційними наслідками» через співпрацю зі слідчими.

«Підлі спроби цього роботодавця помститися працівникам мали на меті змусити працівників замовкнути, перешкодити розслідуванню та перешкодити стягненню невиплаченої заробітної плати», — сказав регіональний юрисконсульт з питань праці Марк Пілотін.