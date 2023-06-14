Бейонсе звинувачують в інфляції у Швеції

Пекельце

Mason Poole/Parkwood Media / Contributor

Співачка Бейонсе почала світовий тур зі Швеції, через що у країні виник великий попит на готелі та ресторани — це відобразилося в економічній статистиці. Тому Швеція повідомила про вищу, ніж очікувалося, інфляцію у травні — 9,7%.

Про це пише BBC.

У Швеції також зросли ціни у сфері розваг і культурних заходів.

«Я б не став звинувачувати Бейонсе за високу інфляцію, але її виступ і глобальний попит на її виступ у Швеції, очевидно, трохи додали цьому», — пояснив економіст Danske Bank Майкл Гран.

Перший сольний тур співачки за сім років ознаменував бум туризму в містах, де вона давала концерти, і значно підвищив ціни на житло.