У Південній Кореї затримали британця, який без страховки заліз на 73 поверх

Пекельце

У Південній Кореї, у місті Сеул британець намагався піднятися без страховки на пʼяту найвищу будівлю у світі — Lotte World Tower (123 поверхи).

Про це повідомляє The Guardian.

24-річний чоловік у шортах піднімався на знаменитий хмарочос понад годину, поки внизу зібралися поліцейські та пожежні команди. Він досяг 73-го поверху, де поліція змусила його сісти в люльку для обслуговування та увійти до будівлі. Потім поліція взяла його під варту і повезла на допит.

Газета Chosun Ilbo ідентифікувала цю людину як Джорджа Кінг-Томпсона. У 2019 році його відправили до вʼязниці на шість місяців за те, що він заліз на будівлю Shard у Лондоні.