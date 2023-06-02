У Відні кілька лам втекли з цирку і на 20 хвилин паралізували рух поїздів

Пекельце

У Відні кілька лам втекли з цирку і заблокували рух залізниці. Про це повідомляє місцеве видання OFR.

Через тварин заблокувався рух усіх поїздів між Центральним вокзалом Відня та зупинкой Майдлінг у період з 10:55 до 11:15 2 червня. Скільки саме було лам — невідомо. Тварини гуляли в районі залізниці та по коліях.

Тварин ловили співробітники постраждалого цирку, працівники залізниці та поліція. Жодна лама не постраждала.