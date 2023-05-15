У Нідерландах кіт пробрався у відремонтовану мерію і вчинив там потоп. Збитки сягнули щонайменше €10 тисяч
- Автор:
- Софія Телішевська
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У пʼятницю, 12 травня, кіт пробрався у відремонтовану будівлю мерії нідерландського міста Доккум і відкрив там кран з водою. Потоп завдав збитків на щонайменше €10 тисяч, передає NU.nl.
Коли підрядник прийшов до мерії наступного дня, то побачив, що кабінети підтоплені, а на офісному кріслі шар шерсті.
Вода зволожила стіни та меблі і просочилася до гаражного відділу.
З літа минулого року в мерії тривав ремонт, а відкрити її планували 22 травня.
Очільник міста Берт Кунстра повідомив, що збитки від підтоплення становлять від €10 тисяч до €20 тисяч.
Винуватцем виявився кіт Ларрі, який живе на Даунінг-стріт.