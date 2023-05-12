Папа Римський хвилюється, що дітей стали замінювати домашніми тваринами. Його просили благословити дитину — а там був пес

Пекельце

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Папа Римський Франциск занепокоєний, що все більше родин замінюють дітей домашніми улюбленцями, передає Vatican News.

На зустрічі, яку організував італійський Форум обʼєднань сімей у Римі, він розповів про жінку, що попросила його благословити дитину й відкрила свою сумку — там сидів маленький собака.

«Я не витримав і зробив їй зауваження: «Пані, стільки дітей голодує, а ви із собакою», — сказав Понтифік.

За його словами, в Італії створення сімʼї зараз вимагає «титанічних зусиль», і воно стало привілеєм для багатих.

Минулоріч в Італії була рекордно низька народжуваність — за рік зареєстрували 393 тисячі немовлят, через що Пара Римський закликав «відродити народжуваність і виправити форми соціальної ізоляції, що впливають на молодь та на її майбутнє».