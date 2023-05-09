Під час коронації Чарльза III помітили «смерть із косою». В абатстві пояснили, що це було

Пекельце

Royal Family / Twitter

У Вестмінстерському абатстві під час коронації Чарльза ІІІ помітили «смерть із косою». Американське видання Newsweek звернулось до абатства по коментар.

Там пояснили, що це був служитель, член громади абатства, який допомагає в релігійних службах, але не є членом духовенства. У соціальних мережах його називали «смертю з косою» та «чорним ченцем», зазначаючи, що це поганий знак для британського короля.