Під час коронації Чарльза III помітили «смерть із косою». В абатстві пояснили, що це було
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Royal Family / Twitter
У Вестмінстерському абатстві під час коронації Чарльза ІІІ помітили «смерть із косою». Американське видання Newsweek звернулось до абатства по коментар.
Там пояснили, що це був служитель, член громади абатства, який допомагає в релігійних службах, але не є членом духовенства. У соціальних мережах його називали «смертю з косою» та «чорним ченцем», зазначаючи, що це поганий знак для британського короля.
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