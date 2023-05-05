В Англії на одній з престижніших вулиць викосили на газоні гігантський пеніс — за кілька днів до вечірки з нагоди коронації
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В Англії, у місті Бат на одній з престижніших вулиць Королівський півмісяць на газоні викосили гігантський пеніс — за кілька днів до вечірки з нагоди коронації короля.
Про це повідомляє The Mirror.
Вулиця відома в усьому світі завдяки «ідеальному лужку», оточеному півмісяцем розкішних будинків XVIII століття. Жителі вулиці були приголомшені, побачивши зранку великий фалос на траві біля своїх будинків. Хто це зробив — невідомо.
Фалос зʼявився за кілька днів до великої вечірки на честь коронації.