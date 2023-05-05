В Англії на одній з престижніших вулиць викосили на газоні гігантський пеніс — за кілька днів до вечірки з нагоди коронації

Пекельце

В Англії, у місті Бат на одній з престижніших вулиць Королівський півмісяць на газоні викосили гігантський пеніс — за кілька днів до вечірки з нагоди коронації короля.

Про це повідомляє The Mirror.

Вулиця відома в усьому світі завдяки «ідеальному лужку», оточеному півмісяцем розкішних будинків XVIII століття. Жителі вулиці були приголомшені, побачивши зранку великий фалос на траві біля своїх будинків. Хто це зробив — невідомо.

Фалос зʼявився за кілька днів до великої вечірки на честь коронації.