У Львові засудили «серійного» викрадача килимків

Пекельце

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Шевченківський районний суд Львова засудив до двох років умовно чоловіка, який регулярно викрадав килимки для витирання ніг перед входом у супермаркет «Ашан» та поліклініку.

Згідно з матеріалами справи, мешканець Хмельниччини вперше вкрав килимок з-під дверей поліклініки вранці 3 березня, а 6 березня він знову пішов на злочин і викрав одразу два килимки перед входом в «Ашан».

Уранці 7 березня чоловік украв ще два алюмінієві килимки з-під входу в той самий супермаркет.

Загалом чоловік завдав супермаркету маріальної шкоди на 7,2 тисячі гривень, викравши чотири килимки.

Засуджений на момент вчинення злочину не працював, але у нього є вища освіта і раніше він не мав проблем із законом.

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину і просив суворо не карати. Його засудили до пʼяти років увʼязнення, але зрештою помʼякшили покарання до двох років умовного терміну.