Єгиптянин подав у суд на Netflix. Йому не сподобалось, що роль Клеопатри в новому серіалі зіграла темношкіра акторка

Пекельце

Американська стримінгова платформа Netflix у квітні презентувала трейлер документального серіалу «Клеопатра», головну роль у якому зіграла британська темношкіра акторка Адель Джеймс.

Після премʼєри трейлеру єгипетський юрист Махмуд аль Семарі звернувся до прокуратури Єгипту з вимогою закрити доступ до платформи у країні, пише Egypt Independent.

Він наголосив, що проти людей, які причетні до створення серіалу, потрібно вжити серйозних юридичних заходів, і назвав серіал «злочином». На переконання юриста, більша частина того, що відображає Netflix, «не відповідає ісламським і суспільним цінностям та принципам, особливо єгипетським».

Махмуд аль Семарі заявив, що трейлер серіалу «Клеопатра» суперечить єгипетській історії, «пропагує афроцентризм, мета якого — спотворити та знищити єгипетську ідентичність».

Колишній міністр старожитностей Єгипту Захі Гавасс назвав те, що роль Клеопатри в серіалі зіграла темношкіра актриса, «фальсифікацією фактів».